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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مانولاس وإيموبيلي خارج ديربي روما

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Getty Images
إيموبيلي ومانولاس خارج موقعة روما ولاتسيو الليلة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن شيرو إيموبيللي وكوستاس مانولاس سيغيبان عن ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما.

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وستقام مواجهة روما ولاتسيو الليلة على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لردايو ستيريو فإن مانولاس قد تعافى من إصابة الكاحل التي ألمت به، ولكنه يعاني من اضطراب في المعدة سيجعل دي فرانشيسكو يبتعد عن المخاطرة به.

وينتظر روما مواجهة مصيرية أمام بورتو في البرتغال الثلاثاء المقبل ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، تلك التي لن يخاطر من أجلها دي فرانشيسكو بمانولاس.

وبالنسبة لإيموبيلي، فلم يشارك النجم الدولي الإيطالي في التدريبات الصباحية اليوم، إذ يعاني من مشكلة على مستوى الفخذ، وهي التي ترجح غيابه عن قمة الليلة.

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يذكر أن المواجهة بين روما ولاتسيو ستكتسب طابعًا خاصًا هذا العام، إذ يحتل روما المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس لاتسيو.

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