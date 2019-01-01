مانولاس وإيموبيلي خارج ديربي روما

إيموبيلي ومانولاس خارج موقعة روما ولاتسيو الليلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن شيرو إيموبيللي وكوستاس مانولاس سيغيبان عن ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما.

وستقام مواجهة روما ولاتسيو الليلة على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لردايو ستيريو فإن مانولاس قد تعافى من إصابة الكاحل التي ألمت به، ولكنه يعاني من اضطراب في المعدة سيجعل دي فرانشيسكو يبتعد عن المخاطرة به.

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مارس ٢٠١٩

وينتظر روما مواجهة مصيرية أمام بورتو في البرتغال الثلاثاء المقبل ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، تلك التي لن يخاطر من أجلها دي فرانشيسكو بمانولاس.

وبالنسبة لإيموبيلي، فلم يشارك النجم الدولي الإيطالي في التدريبات الصباحية اليوم، إذ يعاني من مشكلة على مستوى الفخذ، وهي التي ترجح غيابه عن قمة الليلة.

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يذكر أن المواجهة بين روما ولاتسيو ستكتسب طابعًا خاصًا هذا العام، إذ يحتل روما المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس لاتسيو.