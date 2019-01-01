مانولاس: أنا سعيد في روما

مانولاس ينفي نيته الرحيل عن روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم اليوناني كوستاس مانولاس قلب دفاع نادي روما إنه سعيد مع فريقه ولا يفكر في الرحيل عنه خلال الوقت الحالي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد ربطت اسم مانولاس بالتفاوض مع عدة أندية جاء على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن قلب الدفاع اليوناني خرج ليفند كل هذه الشائعات التي ربطت اسمه بالرحيل عن روما، حيث أكد أنه سعيد مع فريقه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وقال مانولاس: "لا أعلم لماذا يقولون إنني أفكر في الرحيل عن روما، في كل موسم تتكرر هذه الشائعات ولا شيء يحدث في النهاية"

وأضاف: "أفكر في الوقت الحالي كيف سنستمر في المنافسة مع ميلان وإنتر على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إنه هدف رئيسي بالنسبة لنا فيما تبقى من الموسم الحالي"

وتابع: "أنا سعيد في روما، كل الأجواء هنا مهيئة لكي أقدم كل ما لدي، الجماهير تعطي الكثير من الحماس والحافز من أجل المواصلة"

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يذكر أن كوستاس مانولاس قد أصبح حديثًا للصحف الأوروبية بشكل أوسع نطاقًا من ذي قبل عقب ريمونتادا روما أمام برشلونة الموسم الماضي.