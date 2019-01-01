مانشيني يُعيد زانيولو لقائمة إيطاليا بتصفيات اليورو

مواجهة اليونان قد تحسم التأهل للبطولة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن قائمة فريقه لخوض تصفيات يورو 2020 خلال شهر أكتوبر الجاري.

مانشيني قرر استدعاء نيكولو زانيولو نجم وسط روما الشاب مرة أخرى، بينما استبعد بعض عناصر الخبرة.

وجاء أبرز المستبعدين دانيلي دي روسي المنتقل حديثاً لبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك بسبب معاناته من إصابة.

فابيو كوالياريلا أيضاً لن يتواجد في قائمة مانشيني، بينما حصل جيوفاني دي لورينزو ظهير نابولي على فرصة الظهور الأول.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراس مرمى:جيانلويجي دوناروما، بيرلويجي جوليني، أليكس ميريت، سالفاتور سيريجو.

دفاع:فرانشيسكو أتشيربي، كريستيانو بيراجي، ليوناردو بونوتشي، دانيلو دامبروسيو، جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو فلورينزي، أرمادو إيزو، جيانلوكا مانشيني، أليسيو رومانيولي، ليوناردو سبينازولا.

الوسط:نيكو باريلا، فيديريكو بيرنارديسكي، بريان كريستانتي، جورجينيو، ستيفانو سينسي، ماركو فيراتي، نيكو زانيولو.

الهجوم:أندريا بيلوتي، فيديريكو كييزا، ستيفان الشعراوي، فينشينزو جريفو، تشيرو إيمبويلي، لورينزو إنسيني.

وتستطيع إيطاليا حجز مقعدها في اليورو القادم، بحالة الفوز على اليونان في 12 أكتوبر الجاري، قبل 3 أيام من اللعب ضد ليشتنشتاين.