مانشيني يعلن قائمة مواجهة فنلندا وأرمينيا في تصفيات أمم أوروبا

المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يعلن عن قائمة فريقه لمواجهات تصفيات أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن قائمة فريقه لفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر المقبل.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وشهدت القائمة العديد من التغييرات عن آخر توقف دولي.

وجاءت القائمة كالتالي:

دوناروما، جولين، ميريت، سيرجيو.

بونوتشي، كيليني، دي تشيلو، إيمرسون، رومانيولي، بيليجريني، مانشيني، إيزو وفلورنيزي.

باريلا، كريستانتي، جورجينيو، بيليجريني، سينسي، وفيراتي.

بيلوتي، بيرنانديكسي، تشييزا، الشعراوي، إيموبلي، إنسيني، لاسانا.

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وسيواجه المنتخب الإيطالي نظيره الأرميني في الخامس من سبتمبر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وستقام مباراة الجولة السادسة أمام نظيره الفنلندي في التاسع من الشهر نفسه، وستكون كلتا المواجهتين خارج الأرض.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي يحتل صدارة مجموعته برصيد ١٢ نقطة أمام فنلندا التي تحتل المركز الثاني بتسع نقاط.