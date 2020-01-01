مانشيني يعدد مزايا تأجيل يورو 2020 ويوضح كيف يستفيد منه

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يعدد مزايا تأجيل بطولة يورو 2020 ويوضح كيف سيستفيد فريقه من ذلك.

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على رغبته في انتقال اللاعب إيمرسون بالميري مدافع تشيلسي لأحد الفرق الإيطالية في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وتطرق خلالها للحديث عن تفشي فيروس كورونا وتأجيل بطولة يورو 2020 وكيفية استفادة منتخب بلاده من ذلك.

وقال مانشيني: "سيكون من الرائع لو قام إيمرسون بالميري الذي لا يلعب كثيرًا في تشيلسي بالانضمام لفريق في إيطاليا قريبًا".

المزيد من الفرق

وأضاف عن بطولة يورو 2020: "أتوقع أن تكون بطولة بها الكثير من المستويات الكبيرة، وبكل تأكيد إيطاليا تذهب برغبة في الفوز بها".

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وأردف: "لا يمكنني الانتظار حتى أتواجد في الملعب أمام مقاعد الاحتياط وأغني النشيد الوطني لبلادي، فبعد كل ما تمر به إيطاليا سيكون ذلك شعورًا هائلًا".

وأكمل عن كيفية الاستفادة من التأجيل: "بكل وضوح سيكون زانيولو قد أصبح في حالة أفضل والعديد من النجوم الشباب قد حصدوا المزيد من الخبرة".

وأنهى تصريحاته: "هناك فريدريكو كييزا الذي قد يكون يلعب بأحد الفرق الكبيرة بذلك الوقت، لقد أخبرت والده أن ذلك سيطور منه بشكل أسرع".

جدير بالذكر أن بطولة يورو2020 ستقام في صيف العام المقبل بدلًا من الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا بعدة دول أوروبية.