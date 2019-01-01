مانشيني يعادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخ إيطاليا

انتصارات مانشيني المتتالية تسطر رقمًا تاريخيًا لإيطاليا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الإيطالي سلسلة انتصاراته بالفوز على منتخب اليونان، ليصل إلى 9 انتصارات متتالية في مباريات رسمية، في رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

تمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وأصبح لدى المنتخب الإيطالي 2 4نقطة، بفارق تسع نقاط عن وصيف المجموعة العاشرة، ويتبعهما منتخب البوسنة في المرتبة الثالثة بعشر نقاط، بفارق الأهداف عن آرمينيا،..

كان هذا فيما يخص التصفيات، أما على مستوى الأرقام القياسية، فإن سلسلة الانتصارات الحالية والتي وصلت إلى 9 مباريات عادلت أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المنتخب الإيطالي.

وحقق المنتخب الإيطالي في ثلاثيات الفرن الماضي سلسلة انتصارات بلغت 9 مباريات رسمية مع فيتوريو بوتزو، الرجل الفائز مع إيطاليا بكأس العالم في 1934 و1938..

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يذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد غاب عن منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك بعد خسارته من المنتخب السويدي في الملحق المؤهل للبطولة.