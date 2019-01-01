مانشيني يطالب بتغيير العقلية الإيطالية

المدرب ينتقد نقص فرص الصغار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بتغيير في العقلية يقضي بمنح اللاعبين الإيطاليين الأقل سناً المزيد من الدقائق.

وقال مانشيني:"في إيطاليا النتيجة النهائية أهم من أي شيء، أكثر من أي مكان آخر".

وأضاف:"لقد فزنا بالكثير مع تلك العقلية لعقود من الزمان، ولكن كرة القدم قد تغيرت، إن لم يكن لديك القدرة على صناعة فريق يلعب كرة قدم جيدة، لا يمكنك مواصلة الفوز".

وأوضح:"لقد أتيت في وقت صعب، الكثير يقول أنه لا يوجد لاعبين جيدين في مستقبل إيطاليا، ولكني أعتقد أن إيطاليا دائماً ما أنجبت لاعبين جيدين حتى في الأوقات الصعبة".

وتابع:"هناك لاعبين صغار في السن، وفي وقتي كان بعد البالغين من العمر 20 عاماً يملكون 150 مشاركة مع الفريق الأول بالفعل، هم بحاجة للعب أكثر".

ويفتتح المنتخب الإيطالي مشوار تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بمواجهة فنلندا يوم السبت.