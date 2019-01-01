مانشيني يطالب باختبار إيطاليا أمام إنجلترا وألمانيا

مانشيني يطالب بإنجلترا وألمانيا في معسكر قطر

طالب روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بأن يكون كل من ألمانيا وإنجلترا خصمين للأتزوري خلال فترة التوقف الدولي القادم.

وسيخوض المنتخب الإيطالي معسكرًا إعداديًا في دولة قطر مارس المقبل استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام في يونيو من العام المقبل.

وحول ذلك، طالب روبيرتو مانشيني بأن يرتفع نسق المنافسة وأن يخوض الأتزوري اختبارات أكثر شراسة من أجل الاستعداد لمنافسات اليورو.

وعلى ذلك، طلب من الاتحاد الإيطالي مواجهة ألمانيا وإنجلترا في معسكر قطر، خاصة وأنه سيكون قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية بـ 3 أشهر فقط.

وحقق المنتخب الإيطالي 11 انتصارًا متتاليًا مع روبيرتو مانشيني كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأتزوري، ولكنه لم يواجه خصمًا من العيار الثقيل خلال التصفيات.

ولذلك، يريد مدرب المنتخب الإيطالي أن يقف على استعدادات لاعبيه من أجل اللعب مع المنتخبات المنافسة والمرشحة للتويج باليورو المقبل.

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يذكر أن إيطاليا قد ودعت منافسات النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية على يد منتخب ألمانيا من ربع نهائي البطولة، وذلك تحت قيادة أنطونيو كونتي.