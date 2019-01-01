مانشيني يشجع ميلان على ضم سينسي

مانشيني يتحدث مع جاتوزو حول موهبة ساسولو وينصحه بالتعاقد معه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي إلى صحيفة لاجازيتتا ديلو سبورت حول عدة موضوعات، كان أبرزها الحديث عن ميلان ومدربه جاتوزو. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ويحتفظ روبيرتو مانشيني بعلاقة إيجابية مع جينارو جاتوزو، على الرغم من كونه مدربًا سابقًا للنيراتزوري، وكون جاتوزو أحد رموز الروسونيري.

وفي حديثه حول ميلان مع لاجازيتتا ديلو سبورت، قال مانشيني إنه يرى أن جاتوزو يقدم عملًا جيدًا في الوقت الحالي على عكس ما يقال.

وبخصوص احتمالية انتقال نجم ساسولو سينسي أكد مانشيني أنه تواصل مع جينارو جاتوزو من أ<ل تشجيعه على إتمام الصفقة.

ويرى مانشيني أن سينسي يعتبر أحد أهم مواهب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، وعلى ذلك فإن التعاقد معه سيكون مفيدًا للروسونيري.

يذكر أن جينارو جاتوزو يواجه احتمالية الإقالة من تدريب ميلان بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد فشله في تحقيق المرجو منه قبل تعيينه.