مانشيني يستدعي تونالي لمنتخب إيطاليا بعد إصابة فيراتي

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يعلن عن ضم اللاعب ساندرو تونالي لقائمة التوقف الدولي القادم.

أعلن المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن ضم اللاعب ساندرو تونالي نجم وسط ملعب فريق بريشيا لمعسكر الفريق المقبل.

جاء هذا بعدما أصيب ماركو فيراتي نجم وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان ليأتي لاعب بريشيا ليكون بديلًا له في القائمة.

ويقدم اللاعب الشاب مستويات طيبة للغاية في الدوري الإيطالي ورفقة منتخب الشباب في الأشهر الماضية مما لفت الأنظار له على المستويات الكبيرة.

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وشارك اللاعب للمرة الأولى مع المنتخب الإيطالي في معسكر شهر أكتوبر الماضي كما سبق له المشاركة مع فريق الشباب خمس مرات فقط.

وكان فيراتي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام بريست يوم أمس السبت وهي المباراة التي فاز بها النادي العاصمي بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه نظيره البوسني في تصفيات أمم أوروبا ويلاقي من بعدها أرمينيا في ختام مواجهاته في المجموعة.