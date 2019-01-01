مانشيني: فلسفة البريميرليج هي الأنسب للمنتخب الإيطالي

شرح أيضاً أسباب عدم استدعاء ماريو بالوتيلي ضمن فريقه

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أنه سيسعى لإضافة المزيد من النزعة الهجومية لفريقه.

إيطاليا فشلت في التأهل لكأس العالم روسيا 2018، ليأتي مانشيني بطموحات كبيرة قبل يورو 2020.

مدرب مانشستر سيتي الأسبق، يعتبر السير على نهج الثنائي المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، توتنهام وليفربول، هو الأنسب للمنتخب الإيطالي.

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وقال مانشيني في تصريحات صحفية:"الفرق الإنجليزية دائماً ما تعتمد على الهجوم، لذلك ترى مبارياتهم لا يتم حسمها إلا مع صافرة النهاية".

وأضاف:"فلسفتي أيضاً تعتمد على الطريقة الهجومية، ولكن الأمر يعتمد على نوعية اللاعبين التي تمتلكها، بالنسبة لي فأنا محظوظ جداً بالمجموعة المتواجدة حالياً في إيطاليا".

وتابع:"الميزة في الدوري الإيطالي حالياً، هي تواجد العديد من اللاعبين المميزين فنياً، حيث يتيحون لك فرصة تطبيق الفلسلفة الهجومية".

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وأما عن السلبيات هذا الموسم:"بالتأكيد عدم تأهل الأندية الإيطالية لمراحل متقدمة في أوروبا، ومع ذلك ظهرت مواهب شابة مثل زانيولو ومويس كين وباريلا".

التأهل لليورو:"نعم هو الهدف الأهم لنا في الفترة الحالية، ليس قلقاً من المواجهتين القادمتين ولكن علينا احترام المنافس".

عدم استدعاء بالوتيلي:"هو في حالة سيئة الآن وتم إيقافه لمدة 4 مباريات، تحدثت معه وشرحت له الأسباب وسيتواجد مرة أخرى لو استحق ذلك".

وتستعد إيطاليا لمواجهة اليونان 8 يونيو الجاري في تصفيات اليورو، قبل أن تلعب ضد البوسنة في 11 من نفس الشهر.