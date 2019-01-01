مانشيني عن موقف بالوتيلي: لابد أن يتواجد شخص ينتقدك

إيطاليا تتفوق بسهولة قبل مواجهات يونيو الحاسمة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أثنى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على أداء لاعبي المنتخب الإيطالي، باكتساح ليشتينشتاين بسداسية دون مقابل، ضمن تصفيات يورو 2020.

وتفوق المنتخب الإيطالي بفضل أهداف سينسي وفيراتي وكين وبافوليتي وثنائية كوالياريلا.

مدرب الأتزوري تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد قمنا بالبداية الصحيحة، النتيجة مهمة لكن من المهم أن نواصل التركيز على المستوريات وتسجيل العديد من الأهداف، لقد كنا حاسمين في صناعة العديد من الفرص والتمريرات لجعلها مباراة حقيقية".

وواصل: "آمل أن اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة بقميص إيطاليا منذ سنوات، الأمر فعلاً مُرضي".

سمعنا عن ريمونتاد في الشوط الثاني وأخرى في مباراة الإياب ولكن في 6 دقائق! هذا ما حدث في مباراة سويسرا والدنمارك 👇



⏱️ 83' سويسرا 3-0 الدنمارك

⏱️ 84' سويسرا 3-1 الدنمارك

⏱️ 88' سويسرا 3-2 الدنمارك

⏱️ 90' سويسرا 3-3 الدنمارك pic.twitter.com/Vg3BXqP82m — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وعن مواجهة اليونان والبوسنة التي انتهت بالتعادل وشهدت طرد ميراليم بيانيتش من صفوف البوسنة: "في يونيو المقبل، سنلتقي المنتخبين، وستكون مباريات حاسمة للمجموعة".

وعن تعليقات بالوتيلي صباح اليوم عن المباراة: "لم اقرأ تصريحاته، لذلك لن أعلق، ليست لبالوتيلي مشاكل مع أي شخص، للأسف لن يحبك كل الناس، لابد أن يتواجد شخص ينتقدك".

إيطاليا تسحق ليشتنشتاين بسداسية نظيفة، الآزوري يقدم مستويات رائعة مع المدرب روبرتو مانشيني 🔥 pic.twitter.com/i1uhUbedoX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وتتفوق إيطاليا في الصدارة بالعلامة الكاملة من الفوز في جولتين.