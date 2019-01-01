مانشيني: سعداء بالتأهل وأعد بالأفضل في يورو 2020

أبرز ما صرح به روبيرتو مانشيني عقب مواجهة إيطاليا أمام اليونان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن سعادته بالانتصار على اليونان وتحقيق العلامة الكاملة والتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 رسميًا.

وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على جاره اليوناني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن التصفيات المؤهلة لليورو، ليرفع أسياد الدفاع رصيدهم للعلامة الكاملة في سبع مباريات، بفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه في المجموعة، قبل ثلاث مباريات من انتهاء التصفيات.

وعقب المباراة، أعرب مانشيني عن سعادته بالتأهل، مؤكدًا أن ما سيتم تقديمه خلال منافسات البطولة العام المقبل سيفوق ما قُدم في التصفيات.

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وتطورنا في العديد من الجوانب خلال فترة التصفيات، أعتقد أننا نسير خطوات للأمام كلما مر الوقت وهذا في صالحنا من أجل التحسن"

وتابع: "غياب إيطاليا عن كأس العالم 2018 في روسيا كان مؤلمًا وكان علينا نسيان هذه المأساة والتغلب عليها والعودة من جديد للظهور في المحافل الكبرى"

وأردف: "خلال الأشهر المتبقية سنتطور أكثر لكي نصبح أكثر جاهزية للتعامل مع اليورو، نريد أن ندخل البطولة كمرشح كعادة إيطاليا دائمًا"

لماذا يُرهق لاعبو إنتر رغم وجود بينتوس؟

وأصبح لدى المنتخب الإيطالي 21 نقطة، بفارق تسع نقاط عن وصيف المجموعة العاشرة، ويتبعهما منتخب البوسنة في المرتبة الثالثة بعشر نقاط، بفارق الأهداف عن آرمينيا، فيما تجمد رصيد أحفاد الإغريق عند خمس نقاط.