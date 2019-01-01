مانشيني: دي روسي كان على بُعد خطوات قليلة من مانشستر سيتي

اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة ليتسبب في غضب المدرب الإيطالي

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أنه حاول التعاقد مع دانيلي دي روسي خلال تدريبه مانشستر سيتي.

مانشيني سبق وأن عمل مدرباً لسيتي في الفترة من 2009 إلى 2013، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي.

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قائمة مانشيني كانت تحتوي على ماريو بالوتيلي، لكنه أراد ضم لاعب إيطالي آخر وهو دي روسي نجم روما.

وقال مدرب الأزوري عن تلك الواقعة:"قضينا ليلة كاملة نتحدث ونناقش الأمر في روما لاتمام الصفقة".

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وأضاف:"كانت قريبة جداً قبل أن يتصل بي دي روسي ويخبرني بعدم مقدرته المجيء لانجلترا".

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وتابع:"شعرت بالألم والغضب الشديد، حيث كان وقتها في قمة عطائه وامتلك القدرة على التألق في أي مكان".

يذكر أن دي روسي قرر الاستمرار وقتها مع روما، ليرفض بعض العروض الأخرى مواصلاً مسيرته مع الذئاب حتى الآن.