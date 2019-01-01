مانشيني حول العنصرية: يجب ردعها بالقوة

مانشيني يتحدث عن واقعة العنصرية في حق مويس كين نجم يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عبر مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني عن غضبه من حادثة الهتافات العنصرية الأخيرة من جمهور كالياري في حق مويس كين.

وكان النجم الإيطالي الصاعد مويس كين قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة يوفنتوس وكالياري الأسبوع الماضي.

وبخصوص ذلك، رأى روبيرتو مانشيني أنه لا جديد ليقال حول هذه التصرفات، مشيرًا إلى ضرورة التدخل من أجل إنهائها.

وقال مانشيني: "لا أعتقد أنه من الممكن أن تستمر الهتافات العنصرية في ملاعب كرة القدم إلى أكثر من ذلك الوقت"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "التدخل من أجل ردع مثل هذه التصرفات لا يمكن أن يكون جماهيريًا فقط، يجب التدخل بقوة من أجل ردع هؤلاء"

وحول المنتخب قال مانشيني: "الموسم الحالي سينتهي بنهاية مايو المقبل، وقتها سنقيم العمل كاملًا من أجل الاختيار"

وأضاف: "لدينا العديد من المواهب الشابة، زانيولو وباريلا وكين وآخرين، نفضل بقاءهم داخل إيطاليا والحفاظ عليهم"

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يذكر أن مويس كين كان قد شارك مع منتخب إيطاليا في المعسكر الأخير، وذلك قبل أن يصل إلى عامه التاسع عشر.