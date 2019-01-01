مانشيني: بينامونتي هو مهاجم إيطاليا الأول

مجموعة كبيرة من المهاجمين المتميزين لإيطاليا حالياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، عن خياراته للأتزوري في الفترة المقبلة في ظل تعدد الأسماء المتاحة، وخصوصاً في الخط الأمامي.

واقتربت إيطاليا من تأمين تأهلها لأمم أوروبا 2020 المقبلة بعد حصدها العلامة الكاملة في لقاءات التصفيات حتى الآن، لتمحو كارثة الغياب عن المونديال الفائت.

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وقال مانشيني مع "راديو ديجاي": "نملك عدة اسماء في خط الهجوم، كوالياريلا، إيموبيلي، بيلوتي، وبالوتيلي؟ أفضل بينامونتي، ولكن بحاجة للنضوج، ولكنه بالتأكيد مستقبل الفريق".

وأضاف: "لماذا استدعيت زانيولو قبل حتى أن يلعب؟ أردت أن أتعرف عليه عن قرب، لقد تحسن كثيراً في الآونة الأخيرة، دامبروسيو لاعب جاد وعملي وعملت معه بالماضي، ومفيد لأنه يغطي أكثر من مركز".

وختم: "نملك خط وسط مميز بخصائص فنية رائعة أكثر منها بدنية، لقد اندمجوا سريعاً وهذا يعطينا الأفضلية".

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وتلعب إيطاليا الشهر المقبل أمام اليونان وليخنشتاين، وانتصار سيكون كافي لضمان التأهل رسمياً إلى أمم أوروبا 2020.