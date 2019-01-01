مانشيني: بالوتيلي سيأخذ فرصته مع المنتخب

مانشيني يتحدث عن وجود فرصة لماريو بالوتيلي مع منتخب إيطاليا ستأتي في الوقت المناسب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي إن ماريو بالوتيلي مهاجم أوليمبيك مارسيليا سيأخذ فرصته مع المنتخب.

وكان بالوتيلي قد صرح بعد استبعاده من القائمة الأخيرة لمنتخب إيطاليا بأنه يعاني من قلة احترام من قبل البعض من المسؤولين والجماهير.

وقال بالوتيلي أيضًا إنه في حال ظلت هذه الحالة من عدم الاحترام تلاحقه فقد يرفض تمثيل المنتخب مرة أخرى في حال تم استدعاؤه.

وبخصوص ذلك، قال روبيرتو مانشيني إن هذه التصريحات لا علاقة لها بمستقبل مهاحم أوليمبيك مارسيليا مع منتخب إيطاليا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "بالوتيلي قدم أداء رائعًا في الفترة الأخيرة، استبعاده لم يكن مقصودًا ولم يكن استبعادًا لأي أسباب شخصية"

وتابع: "الجميع تحت أعيننا في هذه الفترة، بالوتيلي وما قدمه مسجل لدينا وبالطبع أعطاه فرصة إضافية من أجل العودة إلى المنتخب مستقبلًا"

وحول المستبعدين بشكل عام قال: "كل لاعب يقدم الأداء الذي يجعله يستحق ارتداء قميص منتخب إيطاليا سيحصل على فرصته بما فيهم بالوتيلي"

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يذكر أن منتخب إيطاليا كان قد تغلب في المعسكر الأخير على فنلندا وليشتنشتاين وتصدر مجموعته في تصفيات كأس أمم أوروبا.