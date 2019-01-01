مانشيني: باريلا وسينسي الأفضل وبالوتيلي سيعود في هذه الحالة فقط

مانشيني يتجاهل حديث كونتي حول سينسي وباريلا ويحدد موعد عودة بالوتيلي للمنتخب الإيطالي

أشاد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب الأتزوري بثنائي إنتر ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا مؤكدًا أنهما أفضل موهبتين إيطاليتين في الوقت الحالي ومن أفضل المواهب على مستوى العالم.

وتحدث مانشيني حول مباراة البوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي حسم منتخب إيطاليا التأهل لها منذ مباراتين.

وحول سينسي وباريلا تجاهل مانشيني حديث كونتي حولهما منذ أيام، وأكد أنهما من الأعمدة الأساسية للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي.

وأضاف: "لديهما الكثير من الإمكانيات، لا أعرف ماذا حدث من قبل أنطونيو كونتي، ولكنهما لاعبان مهمان ومن الأفضل بالنسبة لنا"

وحول فلورينزي الجالس على دكة بدلاء روما منذ 6 مباريات قال مانشيني: "فلورينزي ليس لديه مشكلة، إنه مرتاح وسيكون على ما يرام بالنسبة للمباريات المقبلة، هو ورقة رابحة ويجيد اللعب في مراكز مختلفة"

وتابع: "زانيولو لاعب شاب وما زال في حاجة إلى النمو والتطور أكثر، ولكنه يقدم بداية مثالية، الحكام؟ ما زالوا يواجهون صعوبة أيضًا في إدارة المباريات رغم تطبيق تقنية الفيديو"

وحول ماريو بالوتيلي قال: "عودته للمنتخب خيار متاح ولكنه سيعود فقط عندما يثبت أنه يستحق ذلك، بطبيعة الحال نحن نختار الأفضل وحين يصل ماريو إلى ذلك سينضم بدون أي مشكلة"

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يذكر أن المنتخب الإيطالي قد حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بالفوز في 9 مباريات متتالية، ليواصل روبيرتو مانشيني تقديم الأداء والأرقام المميزة مع الأتزوري.