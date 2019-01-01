مانشيني: الفوز بيورو 2020 هو الهدف الرئيسي لإيطاليا

مواجهة اليونان تحسم التأهل بشكل رسمي للبطولة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن رغبته في تحقيق الفوز ببطولة يورو 2020 القادمة.

إيطاليا تستأنف مشاركاتها بتصفيات اليورو، عندما تلعب مساء اليوم السبت مع اليونان على الملعب الأوليمبي.

وقال مانشيني قبل المباراة:"الأمور ليست سهلة قبل عام من انطلاق البطولة خاصة بعد المرحلة الصعبة التي مررنا بها الفترة الماضية".

وأضاف:"نحن سعداء بالهوية الحالية للفريق التي تعتمد على الدفاع والهجوم بشكل جيد، نحتاج للمزيد من التطور وهدفنا الرئيسي الفوز باليورو".

وعن اللعب ضد اليونان:"لن يقوم بالكثير من التغييرات، المعضلة الأكبر هي إمكانية وجود لاعب من أصحاب القدم اليسرى في الملعب".

أهمية لورينزو إنسيني:"هو لاعب مهم جداً لنا يمتلك إمكانيات رائعة، ولكنه لو عاد كثيراً للمساندة الدفاعية سيخسر خطورته وحدته على المرمى".

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عودة جيانلوكا فيالي بعد فترة مرضه:"كان من المذهل رؤيته مرة أخرى في ساحة التدريبات، اللاعبين وكل من في الملعب شعروا بسعادة كبيرة"

يذكر أن فوز إيطاليا الليلة سيعني تأهلها لليورو قبل 3 مواجهات متبقية على نهاية التصفيات.