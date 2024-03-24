مانشيني الإنسان .. سعود عبد الحميد يُغادر معسكر المنتخب السعودي

قرار جديد للمدرب روبرتو مانشيني

أعلن المنتخب السعودي مغادرة سعود عبد الحميد مدافع الهلال لمعسكره المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة طاجيكستان الثلاثاء القادم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

الأخضر كان قد هزم طاجيكستان بهدف سالم الدوسري الخميس الماضي في ملعب الأول بارك بالرياض، وسيُواجهه ضمن الجولة الرابعة من التصفيات يوم بعد غدٍ الثلاثاء في طشقند.

حساب الأخضر على منصة إكس أعلن منح المدرب روبرتو مانشيني الإذن لعبد الحميد لمغادرة المعسكر بدافع إنساني، حيث يرغب اللاعب في التواجد بجانب والده الذي يرقد في العناية المركزة حاليًا.

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ولم يُوضح حساب المنتخب الوطني موقف الظهير الجوكر من السفر إلى طشقند ومواجهة طاجيكستان، إذ لم يُعلن موعد عودته للمعسكر.

الأخضر كان قد استبعد صباح اليوم لاعب وسط الهلال، ناصر الدوسري، من المعسكر لمعاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية تحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام تقريبًا.