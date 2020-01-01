مانشيني: إريكسن لا يستطيع تغيير إنتر وإلا لفاز ميسي بكأس العالم

مانشيني يتحدث عن صفقة إريكسن المنتظرة ويضرب بميسي المثل..

تحدث روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن المنافسة الحامية على لقب السيريا آ هذا الموسم، بين الثلاثي يوفنتوس و إنتر ميلان و لاتسيو .

ويتصدر يوفنتوس، جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر الوصيف، و6 نقاط عن لاتسيو الثالث، والذي لعب مباراة أقل.

وقال مانشيني، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "المنافسة غير محسومة حتى الآن، هناك يوفنتوس وإنتر، بالإضافة إلى لاتسيو غير المشارك في البطولات الأوروبية".

وأضاف: "يوفنتوس الأقوى، فهو يملك المزيد من الخيارات، ولكن إنتر قريب منه جدًا، وقد عزز صفوفه بشكل جيد، أي شيء يمكن أن يحدث".

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وبسؤاله حول قدرة كريستيان إريكسن نجم توتنهام على تغيير إنتر، حال انضمامه، أجاب: "لا يوجد لاعب يستطيع تغيير فريق، وإلا لفاز ميسي بكأس العالم مع الأرجنتين".

وتطرق مانشيني، للحديث عن لاعبي المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي وقبل منافسات يورو 2020 ، موضحًا: "لدينا لاعبين صغار في حالة جيدة، مثل تشيزا وباريلا ومانشيني وبيليجريني الذين ذهبوا إلى نهائيات أمم أوروبا تحت 21 عامًا، لقد كانوا من أفضل اللاعبين في البطولة".

وواصل: "مشكلة الأظهرة؟ إيمرسون لا يلعب الآن، وكذلك دي تشيليو، وفلورينزي عاش لحظات صعبة في روما، دي لورينزو ما بين قلب الدفاع واللعب كظهير".

وأتم: "سبيناتزولا لديه الجودة لكنه لا يلعب كثيرًا، سيتعين علينا الاختيار من بينهم، من هنا إلى يونيو آمل أن يلعبوا باستمرارية على الأقل".

وتضم مجموعة إيطاليا في يورو 2020، منتخبات سويسرا وتركيا وويلز.