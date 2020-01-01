مانشستر يونايتد يوجه رسالة لجماهيره حول سوق الانتقالات

هل يتم التعاقد مع المزيد من التدعيمات قبل إغلاق السوق؟

قام إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق، قبل الظهور الأول للشياطين الحمر في بطولة الدوري مساء اليوم، السبت، أمام كريستال بالاس.

مانشستر نجح في ضم صفقة وحيدة حتى الآن، بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس بـ39 مليون يورو.

جمهور يونايتد مازال ينتظر المزيد، نظراً لحاجة الفريق للتعاقد مع لاعب بخط الهجوم، بالإضافة لظهير أيسر وقلب دفاع.

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وفي هذا الشأن قال وودوارد قبل مواجهة بالاس:"الاضطراب الناجم عن وباء كورونا، تسبب في خلق الكثير من الضغوط الاقتصادية على الجميع، وبينما نحن محظوظون لأننا في وضع أكثر مرونة من معظم الأندية، فإننا لسنا محصنين من هذا التأثير".

وأضاف:"رغم كل العوامل المحيطة، نجحنا في إضافة المزيد من الجودة في خط الوسط عن طريق ضم دي بيك، بعد التعاقد مع برونو فيرنانديش في يناير".

وتابع:"قمنا أيضاُ بالتجديد لكل من نيمانيا ماتيتش، دين هندرسون، براندون ويليامز، سكوت مكتوميناي وميسون جرينوود، كما واصلنا تعزيز أكاديمية النادي".

واستكمل:"هذه الاستثمارات تعزز تفاؤلنا بالمستقبل، وسنواصل البناء على هذه الأسس القوية، مع تحمل المسؤولية في استخدام مواردنا".

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جدير بالذكر أن مانشستر ارتبط بالعديد من اللاعبين هذا الصيف، أبرزهم أليكس تيليس ظهير بورتو، سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد الذي أصبح قريباً من توتنهام، وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، الصفقة التي ينتظرها عشاق الشياطين الحمر بفارغ الصبر قبل إغلاق السوق في 5 أكتوبر القادم.