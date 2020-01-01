مانشستر يونايتد يواصل ضغطه للمراكز الأوروبية بالفوز على كريستال بالاس

نتيجة منطقية..

عاد مانشستر يونايتد إلى الانتصارات بفوز صعب على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب سيلهورست بارك في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشياطين الحمر قد تعثروا في الجولة الماضية بصورة غير متوقعة بعد التعادل مع ساوثامبتون بهدفين لكل منهما في أولد ترافورد، ما عرقل سلسلة الانتصارات وحرمهم من الوصول للمربع الذهبي.

ماركوس راشفورد افتتح التسجيل للمانيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم وضع أنتوني مارسيال هدف قتل المباراة في الدقيقة 78، ليمنح المانيو ثلاث نقاط ثمينة جدًا في صراع مراكز الأبطال.

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الآن بات يتساوى مانشستر يونايتد في النقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 62 نقطة لكل مهما، مع تفوق الثعالب بفارق الأهداف، الأمر الذي سيشعل المنافسة في الجولتين المتبقيتين.

في الوقت نفسه فقد تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42، وقد حقق الفريق غايته الأساسية بالبقاء والاستمرار في البريميرليج بغض النظر عن أي مراكز أوروبية.

مانشستر يونايتد يستعد لمباراة قوية يوم الأحد المقبل أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر إقامتها على ملعب ويمبلي، في مباراة مهمة جدًا في ظل سعي أولي جونار سولشاير للخروج ببطولة هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد أيضًا سيُكمل بطولة الدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، في البطولة المقرر إقامتها في مدينة كولن الألمانية.