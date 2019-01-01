مانشستر يونايتد يواصل تفوقه التاريخي على آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الشياطين الحُمر يواصلون تحقيق الانتصارات على المدفعجية في أغلب مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الألفية الجديدة

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح مانشستر يونايتد في الإطاحة بغريمه آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز عليه في عُقر داره بثلاثية مقابل هدف.

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يقصي فيها مانشستر يونايتد آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي في الألفية الجديدة، وهو أكثر فريق أذاق آرسنال مرارة الهزيمة في أعرق بطولات كرة القدم في آخر عقدين.

زياش غير نادم على عدم الانضمام لروما

كما أصبح مانشستر يونايتد هو أكثر فريق يحقق الانتصارات على آرسنال في مختلف المسابقات على ملعب الإمارات (ست مباريات) من أصل 14 مباراة جمعت بين الفريقين على هذا الملعب.

آرسنال صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فشل في عبور الدور الرابع من البطولة للعام الثاني على التوالي، كما إنها المرة الأولى التي يتلقى فيها ثلاثة أهداف أو أكثر على ملعبه في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك منذ خسارته أمام بولتون واندرز بثلاثية مقابل هدف على ملعب هايبري في فبراير من عام 1994.

كما أن مانشستر يونايتد هو أول فريق يحرز في شباك آرسنال ثلاثة أهداف أو أكثر على ملعب الإمارات هذا الموسم.

المباراة أيضًا شهدت تفوق نجم مانشستر يونايتد خيسي لينجارد وعلو كعبه على آرسنال، وذلك بإحرازه أربعة أهداف في آخر أربع مواجهات له ضد المدفعجية.