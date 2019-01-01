مانشستر يونايتد ينافس يوفنتوس وباريس على ضم فاران

يتبقى على عقده مع ريال مدريد 3 مواسم، مما يُصعب مهمة التعاقد معه

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني.

فاران يقضي موسمه الثامن مع ريال، وهناك أنباء حول رغبته في خوض تحدي جديد العام القادم.

صلاح ومحرز وماني وزياش - من الأفريقي الأفضل هذا الموسم؟

مانشستر ارتبط بقوة بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، نظراً لحاجة الشياطين الحمر لتدعيم الخيارات الدفاعية للفريق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت دخول يونايتد في سباق التعاقد مع فاران بالميركاتو الصيفي.

وأوضحت أنه يواجه منافسة قوية من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويوفنتوس للحصول على خدماته.

رغم البداية المخيبة، رونالدو مطمئن لتأهل البرتغال ليورو 2020

وتأتي هذه الأنباء رغم تصريحات اللاعب نفسه، بأنه لا يفكر في الرحيل ويصب كامل تركيزه مع الفريق، خاصة بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان بمنصب المدير الفني.

يذكر أن عقد فاران مع ريال يتبقى على نهايته 3 مواسم، مما يجعل فرصة التعاقد معه تحتاج لمقابل مادي كبير.