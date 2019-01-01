مانشستر يونايتد يماطل روما في مفاوضات بيع سمولينج

يبدو أن إدارة النادي الإنجليزي اتخذت القرار النهائي بشأن مستقبل سمولينج

أكدت بعض المصادر البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد، اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل المدافع الدولي الإنجليزي كريس سمولينج المعار لروما لنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن رئيس قطاع تطوير اللاعبين في "مسرح الأحلام" جون مورتو، تلقى عرضًا رسميًا من النادي العاصمي الإيطالي، للاتفاق على تفاصيل نقل صاحب الـ29 عامًا إلى "الأولمبيكو" بعقد دائم.

وبحسب التقرير، فإن عملاق البريميرليج، يتعمد المماطلة في مفاوضاته مع الذئاب، وذلك لتمسك النادي باستعادة لاعب فولهام السابق، بعد تطوره الواضح في جنة كرة القدم منذ بداية الموسم، بمساهمته في حفاظ الفريق على نظافة شباكه في مباراتين من أصل خمسة شارك فيهم حتى الآن.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير المتداولة منذ مساء أمس الإثنين، عن رغبة المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار، في استعادة سمولينج في الميركاتو الشتوي المنتظر، بدلاً من فكرة التعاقد مع مدافع جديد، خاصة بعد الطفرة الهائلة في مستواه مع ناديه الإيطالي الحالي.