مانشستر يونايتد يكشف عن خطته لزيادة مقاعد أولدترافورد

على خطى توتنهام وأتليتيكو مدريد.. مانشستر يونايتد يسعى لزيادة مقاعد ملعبه أولدترافورد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن مانشستر يونايتد عن خطة من أجل زيادة عدد مقاعد ملعبه أولد ترافورد من أجل الوصول إلى مستوى من الصخب يلائم حجم الفريق.

ويعد أولد ترافورد أحد أكبر الملاعب في العالم، وأكبرها على الإطلاق في إنجلترا بعد ويمبلي، لذا فإن التأثير الجماهيري يجب أن يتناسب مع هذه السعة.

وبداية من موسم 2020 – 2021 ستكون مقاعد المستوى الأول مزدوجًا كجزء من الشراكة بين النادي وجمهوره، بحيث يضمن وجود المشجعين الحقيقيين بالقرب من أرض الملعب.

هكذا تنفذ الركلات الحرة 👇👌



ما هو الهدف الأفضل؟😍pic.twitter.com/GDD6jMpniN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وأعلن النادي أنه سيتم تزويد الملعب بـ 118 مركزًا جديدًا للكراسي المتحركة، وأيضًا 158 مقعدًا في نقاط متفرقة من الملعب، ليصل الإجمالي إلى 278 مقعدًا.

وأعلن النادي أيضًا أنه سيتم تجميد أسعار التذاكر الخاصة بمباريات الشياطين الحمر للعام الثامن على التوالي، حيث زادت أسعار التذاكر لآخر مرة في 2011.

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يذكر أن مانشستر يونايتد لديه 53 ألف تذكرة موسمية، إلا أنه حوالي 100 ألف شخص وأكثر يطلبون اقتناءها على قائمة الانتظار.