مانشستر يونايتد يكشف عن تكلفة إقالة مورينيو

ما هو المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو في ديسمبر الماضي؟

كشف نادي مانشستر يونايتد قيمة المبلغ المدفوع لجوزيه مورينيو، مدرب الفريق، بعد إقالته في ديسمبر الماضي.

مورينيو رحل عن مسرح الأحلام بعد الهزيمة أمام ليفربول بثلاثية لهدف ليتولى أوليه سولشار قيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي أثناء الكشف عن ميزانية الفريق إن إقالة مورينيو كلفت خزانة الفريق 19.6 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح البيان: "تم صرف مبلغ 19.6 مليون جنيه إسترليني وذلك تعويضًا للمدرب السابق وعدد من أعضاء الفريق الفني الذي غادر النادي".

وكان مورينيو قد جدد عقده في يناير 2018 حتى 2020 مع إمكانية التمديد لعام إضافي على أن يحصل على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون إسترليني.

أمر طبيعي، ما حدث أمام توتنهام كان أمرًا طبيعيًا

كان يجب أن نتعرض للخسارة في وقت من الأوقات

لكننا لن نستسلم 💪



فافر -المدير الفني لـ دورتموند- 🗣️ pic.twitter.com/EPD3Z4Khzr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وحول مستوى الفريق بعد إقالة سبيشال وان، صرّح نائب المدير التنفيذي، إيد وودوارد: "تولي أوليه ومايك فيلان قيادة الفريق والعمل مع كيران مكينا ومايكل كاريك وإيمليو ألفاريز كان له تاثير إيجابي على النادي".

وتابع: "نحن فخورون بالتطور الذي حصل للفريق بين ديسمبر والآن ونتمنى أن ننهي الموسم بصورة جيدة".

وحقق مانشستر يونايتد أرباحًا خيالية في الأشهر الثلاثة المنصرمة بواقع 208.6 مليون جنيه إسترليني بجانب 103.7 مليون إسترليني من عوائد البث التلفزيوني بزيادة 37.9% عن الموسم الماضي.