مانشستر يونايتد يقطع الطريق على آرسنال في أهم صفقاته الصيفية

سعر اللاعب يخرج عن قدرة المدفعجية الشرائية

على الرغم من تضاعف الأنباء عن اهتمام آرسنال بجناح كريستال بالاس ويلفريد زاها، إلا أن بعض الصحف البريطانية، أشارت إلى استحالة نجاح المدرب الإسباني أوناي إيمري في إتمام الصفقة على الأقل هذا الصيف.

وتصدر اسم الدولي الإيفواري عناوين الصحف والمواقع الإنجليزية على مدار الساعات والأيام القليلة الماضية، بعد تسريب معلومات عن رغبته في مغادرة "سيلهرست بارك" هذا الصيف، بحثًا عن تجربة جديدة مع نادي أكبر من نسور العاصمة الإنجليزية.

واتفقت معظم المصادر على أن آرسنال الأقرب والأوفر حظًا لإبرام الصفقة، وذلك على الرغم من ضعف الميزانية المتاحة لمدرب باريس سان جيرمان السابق، لتجديد دماء الفريق الموسم المُقبل، إذ يُقال إن فشل الجانرز في الترشح لدوري الأبطال 3 مواسم متتالية، أثر كثيرًا على قدرته الشرائية.

ولفتت بعض التقارير إلى أن الإدارة اللندنية ستضطر لبيع لاعب أو اثنين من الأسماء الرنانة، لتوفير الدعم اللازم للمدرب إيمري، أبرزهم الألماني مسعود أوزيل، بهدف تخفيف ميزانية الأجور التي أوشكت على كسر الربع مليار جنيه إسترليني -220 مليون حتى الآن-.

وفي خضم الأنباء التي تتحدث عن اقتراب الدولي الإيفواري من ارتداء قميص آرسنال، زعمت صحيفة "ديلي ستار"، أن مانشستر يونايتد سيمثل عقبة كبيرة أمام عدوه اللندني لإتمام الصفقة، وذلك بسبب النسبة المُستحقة للشياطين الحمر، من عملية بيع تفاحتهم الفاسدة، وتبلغ حوالي 20% من إجمالي سعر الشاب العشريني.

يبدوا أن مارسيلو يقوم بتجهيز نجله ليكون لاعب كبير في المستقبل 👌🇧🇷



(🎥/ IG/marcelotwelve) pic.twitter.com/slXoBTm8oU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وأوضح التقرير أن إدارة كريستال بالاس، لن تكتفي بشرط الحصول على 70 مليون بعملة المملكة لإطلاق سراح لاعب منتخب إنجلترا للشباب سابقًا، بل ستُلزم المسؤولين في آرسنال بالتكفل بتسديد نسبة الـ20% لليونايتد، والتي تبلغ قرابة الـ25 مليون، لتصل تكاليف الصفقة في النهاية لـ93 مليون إسترليني، وهو ما يُعقد إتمام الصفقة أكثر من أي وقت مضى.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تدعي فيه أغلب الصحف البريطانية، أن الميزانية المتاحة لإيمري لا تزيد عن 40 لـ 45 مليون هذا الصيف، مع منحه كافة الصلاحيات لبيع أي لاعب فائض عن الحاجة، لزيادة السيولة وبالتبعية القدرة الشرائية، وكذا لتخفيف فاتورة الأجور الباهظة.