مانشستر يونايتد يقدم أول عرض رسمي لسانشو

هل يرحل سانشو عن بوروسيا دورتموند وينضم إلى مانشستر يونايتد؟

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد قد قدم أول عرض رسمي لضم الجناح الدولي الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خلال هذا الصيف.

وفقا لمعلومات سكاي، قدم مانشستر يونايتد عرضًا رسميًا لسانشو لإدارة بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبر.

ووصل العرض إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو سيتم دفعها كإضافات، ليصل إجمالي ثمن الصفقة إلى 100 مليون يورو.

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ولكن بوروسيا دورتموند يتمسك بالحصول على 120 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل سانشو سواء إلى مانشستر يونايتد أو لأي نادٍ آخر.

وسيغيب الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو عن قائمة فريقه بوروسيا دورتموند التي ستواجه بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني غدًا الأربعاء.

وفي الوقت الذي قد يتفاءل فيه مشجعو مانشستر يونايتد بشأن هذه الخطوة، تبين أن السبب لا علاقة له بأي مفاوضات مع الشياطين الحمر أو أي نادٍ آخر.

ويعاني سانشو من عدوى في الجهاز التنفسي هو وزميله في بوروسيا دورتموند وحارس مرمى الفريق رومان بوركي، وهو ما يجعلهما خارج القائمة.

وخضع الثنائي لاختبارات فيروس كورونا ولكن النتيجة جاءت سلبية وثبت عدم إصابتهما بالوباء الجديد، ولكنهما يحتاجان فقط للراحة والابتعاد عن مواجهة الفريق البافاري.

ويبدو أن سانشو جزء من خطة بوروسيا دورتموند للموسم الجديد حسب ما قال المدير الرياضي للنادي مايكل زورك، وأن باب المفاوضات حوله قد أغلق، وتم رفض العرض المقدم من مانشستر يونايتد.

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يذكر أن جادون سانشو قد أشعل سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بسبب تألقه مع بوروسيا دورتموند والذي جعله مطمعًا للعديد من كبار القارة العجوز.