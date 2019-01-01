مانشستر يونايتد يقترب من ماديسون لاعب ليستر سيتي

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد توصل فريق مانشستر يونايتد لاتفاق مع ليستر سيتي لضم لاعب الوسط جيمس ماديسون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود شبه اتفاق مبدئي بين كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي بشأن انتقال اللاعب جيمس ماديسون لصالح الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكر ديفيد أورنستن الصحفي السابق في "بي بي سي" والحالي في شبكة "ذا أثليتيك" والمختص في أخبار سوق الانتقالات.

وذكر أونستن أن مصادر مقربة من اللاعب ومن مانشستر يونايتد وليستر سيتي أخبرته أن الشعور العام أن ماديسون سيرتدي قميص الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

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وأردف أن اللاعب على الأرجح سيوقع عقدًا جديدًا رفقة ليستر سيتي قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي لتحسين موقف فريقه الحالي في المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع فريق ليستر سيتي حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وكان قد انضم لصفوف الثعالب في يوليو ٢٠١٨.

جدير بالذكر أن ماديسون كان قد شارك في تسعة لقاءات هذا الموسم رفقة ليستر سيتي من ضمنهم ثمانية في الدوري الإنجليزي وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.