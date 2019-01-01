مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم لشبونة

ميلان كان مهتماً بضمه لكنه انسحب من المفاوضات

يتصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، السباق من أجل التعاقد مع برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتنج لشبونة.

فيرنانديز يقدم مستوى مبهر مع لشبونة هذا الموسم، بسجله المميز سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها.

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صحيفة "آبولا" البرتغالية، اكدت دخول يونايتد في مفاوضات رسمية من أجل ضم الدولي البرتغالي.

وأوضحت أن المدرب أولي سولشار، يسعى لأن يصبح فيرنانديز هو الصفقة الأولى له ببداية السوق.

اللاعب يعتبر هدف أيضاً لنادي ميلان الإيطالي، ولكن الروسونيري انسحب من المفاوضات، بسبب مطالب لشبونة بالحصول على الشرط الجزائي بعقده، والذي تقدر قيمته بـ86 مليون جنيه إسترليني.

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ومع ذلك أكدت "آبولا" أن مانشستر يسعى لتخفيض هذه القيمة، وإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن فيرنانديز انتقل للشبونة قادماً من سامبدوريا الإيطالي في 2017، ونجح في تسجيل 27 هدف وصناعة 15 في 46 مباراة هذا الموسم.