مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة خيمينيز

وولفرهامبتون اتفق على ضم البديل في خط الهجوم

أصبح المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز على أعتاب الرحيل عن صفوف وولفرهامبتون، وخوض تجربة جديدة مع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

خيمينيز قدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الموسم الحالي، ونجح في هز الشباك 20 مرة، مما لفت أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه.

شبكة "RTP" البرتغالية، أكدت أن اللاعب قرر الرحيل عن صفوف وولفرهامبتون، والانتقال لصفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

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وأوضحت أن نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون تقبل قرار المكسيكي، واقترب كذلك من التعاقد مع البديل المناسب بعد رحيله.

المدرب البرتغالي أصبح على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع مواطنه باولينيو لاعب نادي براجا، والذي سجل 25 هدفاً مع فريقه في 48 مباراة هذا الموسم، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليون يورو.

ويطمح مانشستر في حسم صفقة خيمينيز في أقرب وقت ممكن، تمهيداً للتفرغ للمفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

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يذكر أن وولفرهامبتون يمتلك فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حالة فوزه بالدوري الأوروبي في شهر أغسطس، ولكن موقف خيمينيز لن يتأثر بالحصول على هذا اللقب من عدمه.