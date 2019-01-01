مانشستر يونايتد يقترب خطوة أكبر من سافيتش

لاتسيو يوافق على تخفيض مطالبه المادية

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي.

المدرب أولي سولشار يتواجد في سوق الانتقالات الحالي من اجل لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل نجمه بول بوجبا.

الأسابيع القليلة الماضية شهدت العديد من المحادثات بين لاتسيو ويونايتد من أجل سافيتش.

صحيفة "لاريبابليكا" الإيطالية أكدت موافقة لاتسيو على تخفيض مطالبه المادية لبيع الدولي الصربي.

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وأوضحت أن قيمة الصفقة ستبلغ 75 مليون يورو، مع بعض الإضافات المستقبلية المتوقفة على مشاركات اللاعب.

وأما ميلينكوفيتش فأبدى الصربي ترحيبه بالانضمام للشياطين الحمر، والتوقيع على عقد مدته خمس سنوات.

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان أحد المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب ببداية الصيف.