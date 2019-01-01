الانتقالات

مانشستر يونايتد يقترب خطوة أكبر من سافيتش

التعليقات()
Getty Images
لاتسيو يوافق على تخفيض مطالبه المادية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي.

المدرب أولي سولشار يتواجد في سوق الانتقالات الحالي من اجل لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل نجمه بول بوجبا.

الأسابيع القليلة الماضية شهدت العديد من المحادثات بين لاتسيو ويونايتد من أجل سافيتش.

صحيفة "لاريبابليكا" الإيطالية أكدت موافقة لاتسيو على تخفيض مطالبه المادية لبيع الدولي الصربي.

اختيارات المحررين

وأوضحت أن قيمة الصفقة ستبلغ 75 مليون يورو، مع بعض الإضافات المستقبلية المتوقفة على مشاركات اللاعب.

وأما ميلينكوفيتش فأبدى الصربي ترحيبه بالانضمام للشياطين الحمر، والتوقيع على عقد مدته خمس سنوات.

زيدان: لم أقلل من احترام بيل، وقد رفض اللعب ضد بايرن

خاص - جول| لاسارتي: المقارنة بين مارادونا وميسي مقيتة

يذكر أن باريس سان جيرمان كان أحد المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب ببداية الصيف.

إغلاق