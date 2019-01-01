مانشستر يونايتد يفشل في التوقيع مع أبرز ضحايا باريس سان جيرمان

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإنجليزية وكذلك الإيطالية، عن تعقد مفاوضات مسؤولي مانشستر يونايتد مع أحد أبرز المرشحين لمغادرة باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع "كالتشيو ميركاتو"، أشار إلى أن المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير، يرغب في الحصول على توقيع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، قبل أن يضع صاحب الـ32 عاما القلم على عقد ارتباطه بأتليتكو مدريد.

وذكر التقرير الإيطالي، أن مهاجم نابولي السابق، يعيش أيامه الأخيرة في "حديقة الأمراء"، لرغبة المدرب الألماني توماس توخيل في التعاقد مع مهاجم آخر شاب، لا سيما بعد هبوط مستوى كافاني في الموسم المنقضي.

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لكن صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، علمت من مصادرها الخاصة أن المهاجم اللاتيني أعطى ظهره لعملاق البريميرليج، وذلك لاعتراضه على فكرة الانتقال لنادٍ فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وراهنت الصحيفة الراعية لجائزة "الكرة الذهبية"، على انتقال كافاني إلى أتليتكو مدريد، وذلك حال صدقت الأنباء التي تردد عن حاجة توخيل لمهاجم آخر، منها سيضمن اللعب في بطولته المفضلة الكأس ذات الأذنين، وأيضا سيجد مكانه في هجوم التشولو دييجو سيميوني، خاصة بعد رحيل أنطوان جريزمان بجانب هبوط مستوى ألفارو موراتا ودييجو كوستا.