مانشستر يونايتد يعلن وفاة مكتشف جيل 92

الرجل الذي قدم بيكهام وسكولز وآخرين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر يونايتد وفاة إيريك هاريسون، مكتشف جيل 1992 الشهير للنادي، عن عمر يناهز الواحدة والثمانين.

وينسب لهاريسون الفضل في اكتشاف أسماء بحجم ديفيد بيكهام، بول سكولز، جاري نيفيل، وعديد المواهب منذ انضمامه لمانشستر في 1981.

وظهر عمل هاريسون للعاين مع وصول سير أليكس فيرجسون في تدريب الفريق واستعانته بلاعبي فريق الشباب والعمل على تطوير القطاع.

واستقطب هاريسون عديد الأسماء المميز للأكاديمية من مختلف أنحاء بريطانيا، ويدين له الثنائي الويلزي ريان جيجز وروبي سافاج باكتشافهما.

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ونعى جاري نيفيل، أحد أعضاء الجيل الذهبي، هاريسون عبر تويتر قائلاً: "علمنا كيف نلعب، ولم يستسلم أبداً وأظهر لنا أهمية اللعب لنادي بحجم مانشستر يونايتد، ندين له بكل شيء".

وأمضى هاريسون في المجمل 27 عاماً من مسيرته في صفوف يونايتد وتم تكريمه عن مجمل أعماله في 2017.