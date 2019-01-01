مانشستر يونايتد يعلن مرض أحد أعضائه ويرفض الكشف عن اسمه

مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن عن مرض أحد أعضاء غرف الملابس ويرفض الافصاح عن اسمه بشكل علني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مرض أحد أعضاء غرف الملابس الخاصة به مساء الأمس الخميس وإرساله للمستشفى.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره مانشستر يونايتد عبر موقعه الإلكتروني ورفض من خلاله أن يفصح عن اسم المريض أو حالته الصحية.

وكتب يونايتد: "أحد أعضاء غرف الملابس في فريقنا تعرض لوعكة صحية في المساء، وتم إرساله للمستشفى عن طريق طبيبنا من أجل المزيد من الفحوصات والعلاج".

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وأضاف النادي في البيان موضحًا سبب عدم الإعلان عن اسم العضو صاحب الواقعة: "لقد طلبنا أن يتم الحفاظ على سرية معلومات المريض".

ويتحضر مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لانطلاق الاستعداد للموسم الجديد، والذي ينطلق بمواجهة تشيلسي في الـ ١١ من أغسطس المقبل على ملعب أولد ترافورد في الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيخوض وديتين أمام كل من بيرث جلوري ولييدز يونايتد قبل انطلاق جولته الآسيوية التي تبدأ بمواجهة إنتر الإيطالي في سنغافورة.