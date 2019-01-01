مانشستر يونايتد يعرض 45 مليون إسترليني لضم عيسى ديوب

مع إضافة لاعب في صفقة تبادلية لتسهيل الصفقة

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع عيسى ديوب مدافع وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مركز قلب الدفاع يعتبر هو الأولوية الأكبر للمدرب أولي سولشار، حيث يستكشف بعض الخيارات داخل وخارج الدوري الإنجليزي.

هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، يعد الهدف الأول للمدرب النرويجي، لكن مطالب الثعالب تجعل الصفقة في غاية الصعوبة.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أكدت أن يونايتد يريد التعاقد مع ديوب، ورصد مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

ديوب أصبح من أبرز المدافعين في البريميرليج مؤخراً، بعد مستواه المميز تحت قيادة المدرب مانويل بيلجريني.

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ويستعد الشياطين الحمر لإضافة أحد لاعبيه في صفقة تبادلية بجانب هذا المبلغ من أجل تسهيل الصفقة.

يذكر أن الفرنسي صاحب الـ22 عاماً انتقل لوست هام قادماً من تولوز في يوليو 2018 بـ 22.5 مليون جنيه إسترليني.