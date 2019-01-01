مانشستر يونايتد يعرض التجديد على خوان ماتا

يفكر في العودة لبلاده وسط أنباء عن عرض جدي من برشلونة

أكد والد صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض من أجل تجديد عقده مع النادي.

ماتا ينتهي عقده في يونيو المقبل، ولم يتوصل لأي اتفاق حول التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

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صاحب الـ30 عاماً ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر، والعودة لإسبانيا مرة أخرى من بوابة برشلونة.

والد اللاعب قال في تصريحات إذاعية:"مانشستر عرض عليه التجديد ونحن سعداء بذلك".

وأضاف:"هناك أيضاً بعض العروض الأخرى من أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا، لذلك لم نقرر حتى الآن".

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وتابع:"إسبانيا؟ نعم ربما يعود هناك ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن تلك الأمور"

جدير بالذكر أن ماتا ظهر في 29 مرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، معظمها كلاعب بديل، مما يجعله متردداً في التجديد.