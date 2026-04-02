مانشستر يونايتد يضع رهانًا كبيرًا ويبذل قصارى جهده للتعاقد مع نجم أرسنال

أفادت قناة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد مهتم بضم مدافع أرسنال مايلز لويس-سكيلي. ويرى "الشياطين الحمر" أنه البديل المثالي للوك شو على المدى الطويل.

يضم المنتخب الإنجليزي، الذي يحتل حالياً المرتبة الثالثة، لاعبين اثنين في مركز الظهير الأيسر: شو وتيريل مالاسيا. ومن المقرر أن يغادر الأخير مانشستر بشكل نهائي هذا الصيف.





لذلك، يرغب النادي في ضم منافس جديد لشو. وقد وقع اختيار النادي على لويس-سكيلي، الذي أصبح هامشياً في أرسنال.

وقد خضع المدافع البالغ من العمر 19 عامًا فقط لجميع مراحل أكاديمية أرسنال للشباب، بل وشارك بالفعل في أول مباراة له مع المنتخب الإنجليزي.

في عام 2025، كافأه أرسنال بعقد طويل الأمد حتى منتصف عام 2030، لكنه يواجه صعوبات هذا الموسم. غالبًا ما يفضل ميكيل أرتيتا ريكاردو كالافيوري.

لعب لويس-سكيلي آخر مباراة له مع الفريق اللندني في 15 فبراير. حينها، لعب 90 دقيقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ويجان أتلتيك (فوز 4-0).



