مانشستر يونايتد يصرف النظر عن التعاقد مع كوليبالي ويحدد البديل

بعد معرفة سعره.. اليونايتد يستغني عن فكرة التعاقد مع كوليبالي مدافع نابولي

فيسبوك تويتر محمد عماد

استبعد نادي مانشستر يونايتد فكرة التعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي، وذلك بعد أن طلب النادي الإيطالي مبلغ 110 مليون يورو كشرط جزائي لسعر المدافع السنغالي.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن اتجاه إدارة مانشستر يونايتد لضم ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي أو توبي ألديرفايرلد مدافع توتنهام الإنجليزي أو هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

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المدرب أولي جونار سولشاير يريد تدعيم خط دفاعه بسبب عدم قناعته بالمدافعين الحاليين بايلي وجونز وليندلوف و سمولينج.

ويريد نادي مانشستر يونايتد أيضا التعاقد مع كلًا من نيكولاس بيبي جناح ليل وأدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان.

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