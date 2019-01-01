مانشستر يونايتد يصارع نابولي على ضم ظهير توتنهام

كيران تريبيير مدافع السبيرز يشعل المنافسة بين أكثر من نادٍ للظفر بخدماته في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل مدافع توتنهام هوتسبر كيران تريبيير دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الدولي الإنجليزي والذي يقضي رابع موسم له مع السبيرز قد يغادر أسوار النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية بعد العروض المغرية للحصول على خدماته.

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وفقًا لما قاله الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماريزو، فأن نابولي أيضًا يرغب في الظفر بتوقيع اللاعب صاحب الـ 28 ربيعًا، ولكنه سيجد منافسة قوية من قبل نادي مانشستر يونايتد.

مدرب الشياطين الحُمر أولي جونار سولشار يُمني النفس بالتعاقد مع ظهير منتخب الأسود الثلاثة، حيث أنه يسعى لإحداث تغيير جذري في خط الدفاع، وقد يستغنى عن أنتونيو فالنسيا وماتيو دارميان وماركوس روخو بعد نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن تريبيير يتبقى على نهاية عقده مع توتنهام ثلاث سنوات.