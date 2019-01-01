مانشستر يونايتد يصارع أندية لندن على ضم موهبة روما

سينجيز أوندير نجم فريق روما يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

قالت شبكة "إي.إس.بي.إن" إن مانشستر يونايتد قد دخل في الصراع مع آرسنال وتوتنهام، للحصول على خدمات لاعب فريق روما سينجيز أوندير خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد أبدى اهتمامه أيضًا بالحصول على خدمات جناح فريق الذئاب، على الرغم من تمسك روما باللاعب الذي سينتهي عقده مع الفريق في عام 2022.

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وفقًا للتقارير الأخيرة، فأن نادي العاصمة الإيطالية لن يفرط في خدمات اللاعب الدولي التركي إلا في الصيف، بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو.

يشار إلى أن أوندير البالغ من العمر 21 عامًا، كان قد انضم لروما في عام 2017، وأحرز حتى الآن 14 هدفًا في 56 مباراة بقميص الذئاب في مختلف المسابقات.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع نجم برشلونة فيليب كوتينيو، في ميركاتو الشتاء الحالي.