مانشستر يونايتد يستهدف مدافع ميلان لحل أزمة الظهير الأيمن

بجانب آرون بيساكا وتوماس ميونيه

يحضر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع دافيد كالابريا مدافع نادي ميلان الإيطالي الصيف القادم.

العديد من التقارير الصحفية تؤكد اهتمام المدرب أولي جونار سولشار، بالتعاقد مع ظهير أيمن لتعويض النقص الذي يعانيه الشياطين الحمر بهذا المركز.

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رحيل أنطونيو فالنسيا بنهاية عقده، والمستوى المخيب للإنجليزي أشلي يونج، أسباب تجعل هذا المركز أولوية كبيرة للمدرب النرويجي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد اهتمام الشياطين الحمر بضم كالابريا، الذي رفض مؤخراً التجديد مع ميلان.

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ويطمح النادي الإنجليزي في استغلال توقف مفاوضات صاحب الـ22 عاماً مع ناديه، من أجل الحصول على خدماته، وإنهاء صداع الجبهة اليمنى تماماً.

ويرصد الشياطين الحمر بعض الأهداف الأخرى بجانب كالابريا، أبرزها آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس، وتوماس ميونيه لاعب باريس سان جيرمان.