مانشستر يونايتد يستفسر عن إمكانية ضم ليمينا

حدد سعر 18 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه

استفسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إمكانية التعاقد مع ماريو ليمينا لاعب ساوثهامبتون هذا الصيف.

ساوثهامبتون منح الدولي الجابوني الحق في التفاوض مع أندية أخرى، ولم يدرجه في قائمة الفريق للفترة التحضيرية للموسم الجديد.

النادي الإنجليزي يعلم باهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع صاحب الـ25 عاماً، وأبدى ترحيبه برحيله في حالة وصول العرض المناسب.

وحدد ساوثهامبتون مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني للتخلى عن ليمينا، وسط اهتمام أيضاً من أرسنال بضمه.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن ليمينا ليس هو الهدف الأول ليونايتد، حيث يستهدف أيضا شون لونجستاف لاعب وسط نيوكاسل.

تم اقتحام منزل ستوريدج في لوس أنجلوس وسرقة عدة حقائب وكلبه🐕🏠

ستوريدج وجه هذه الكلمات من أجل عودة كلبه المفضل👇



"سأدفع أي شيء، أريد كلبي مرة أخرى" 😔🐶

(📽: @DanielSturridge ) pic.twitter.com/bu4rfstSed — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وتأتي رغبة يونايتد في ضم ليمينا، تحسباً لرحيل الفرنسي بول بوجبا، والذي أعلن مؤخراً طموحه في خوض تحدي جديد.

داني ألفيش: ميسي لم يحترم الكثير من الناس

باريس سان جيرمان ينسحب من السباق على دي ليخت

وأما أرسنال فيواصل البحث عن بديل لنجمه الويلزي آرون رامسي، حيث انضم ليوفنتوس بالمجان في صفقة انتقال حر.