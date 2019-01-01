مانشستر يونايتد يستعين بمدير رياضي جديد لمساعدة سولشار

خطوة جديدة بعد تعيين النرويجي كمدرب دائم للفريق

يحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع مدير رياضي في أقرب وقت ممكن، لمساعدة المدرب أولي جونار سولشار.

إدارة الشياطين الحمر أعلنت مؤخراً عن توقيع سولشار على عقد مدته 3 سنوات، وتحويل وظيفته من مدرب مؤقت إلى دائم.

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يونايتد يستعد لصيف مثير لحاجة الفريق لبعض التدعيمات، والتي سيشرف عليها سولشار بصحبة إيد وودوارد المدير التنفيذي للنادي.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية أكدت أن وودوارد يريد التعاقد مع مدير رياضي جديد.

وأشارت أن هذا المنصب سيذهب لأحد العاملين حالياً بالنادي، أحدهم هو جون مورتاج مدير التطوير بمانشستر.

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والإسم الآخر المرشح لهذا المنصب هو مارسيل باوت، رئيس هيئة الكشافين بالنادي على مستوى العالم.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع، بينما يلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.