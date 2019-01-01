مانشستر يونايتد يستعيد سانشيز وراشفورد قبل مواجهة برشلونة

دفعة قوية للمدرب النرويجي أولي سولشار

تلقى فريق مانشستر يونايتد، أنباء إيجابية قبل مواجهة برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

يونايتد يستعد لاستضافة نظيره الإسباني غداً الاربعاء على ملعب أولد ترافورد، في إطار ذهاب ربع النهائي من البطولة.

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تقارير صحفية أكدت عودة الثنائي أليكسيس سانشيز وماركوس راشفورد، إلى تدريبات الشياطين الحمر مرة أخرى استعداداً للمواجهة المرتقبة.

راشفورد كان يعاني من إصابة خفيفة تعرض لها خلال خسارة يونايتد من ولفرهامبتون 2/1، وشوهد يتدرب بشكل منفرد صباح اليوم ببداية الحصة التدريبية.

وبعد ذلك انضم صاحب الـ21 عاماً بشكل طبيعي إلى المران الرئيسي للشياطين الحمر، ليعطي دفعة كبيرة لفريق المدرب أولي جونار سولشار.

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وأما سانشيز الذي غاب عن يونايتد منذ بداية شهر مارس بسبب إصابة في الركبة، تواجد أيضاً في التدريبات وكذلك المدافع الإيطالي ماتيو دارميان.

وعلى جانب آخر لم يتواجد أي من نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا، أنطونيو فالنسيا وإيريك باييه في المران.