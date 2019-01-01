مانشستر يونايتد يستعد لليفربول برش ملعب أولد ترافورد بالثوم

نادي مانشستر يونايتد يستعد لمواجهته الصعبة ضد ليفربول في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي ويرش ملعبه أولد ترافورد بالثوم لمنع الفطريات عن أرضه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد قرر أن يرش أرض ملعبه أولد ترافورد بالثوم قبل مواجهته الصعبة ضد ليفربول في الجولة الـ 27 من البريميرليج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن الملعب يعاني من وجود فطريات كثيرة في العشب، وتقرر القضاء عليها بإستخدام الثوم.

ويساهم الثوم بشكل كبير في منع الفطريات التي تتسبب في تخريب عشب أرضية الملعب، لذلك قررت إدارة الشياطين الحمر الاستعانة به.

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وقال خبير في الأعشاب لصحيفة "صن" أن استخدام رذاذ الثوم يعد أمرًا متداولًا حيث أنه الطريقة المثلى للحفاظ على عشب الملعب، لكنه أشار للرائحة الكريهة التي يتركها.

وسيدخل مانشستر يونايتد مباراة غدًا الأحد بدوافع خاصة للغاية حيث تعرض للخسارة قبل شهرين أمام الفريق نفسه بثلاثة أهداف لهدف على ملعب أنفيلد وأقيل من بعدها المدرب السابق جوزيه مورينيو.

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جدير بالذكر أن ليفربول يدخل تلك المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل من أجل العودة لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد والتي يحتلها مانشستر سيتي حاليًا وله مباراة أكثر.