مانشستر يونايتد يستعد لإنهاء أولى تعاقدات الصيف

صفقة تقدر في حدود 20 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اقترب مانشستر يونايتد من حسم أولى صفقاته للصيف الحالي في صورة دانييل جيمس، جناح سوانسي سيتي، الذي سيتواجد في الساعات المقبلة بمقر النادي.

جيمس لفت الأنظار الموسم الماضي مع فريقه الويلز وسجل خمس مرات في 38 مباراة مع فريقه بالدرجة الإنجليزية الأولى.

وعلم "جول" أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية مساء الخميس وبعدها سيوقع اللاعب عقود انضمامه رسمياً للشياطين الحمر.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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الصفقة كان من المفترض أن تتم الشهر الماضي ولكن وفاة والد اللاعب أجل إنهاء الإجراءات إلى الخميس.

وينتظر أن تكلف صفقة انضمام الجناح الشاب مانشستر يونايتد مبلغاً في حدود 19 مليون يورو ستدفع لسوانسي للتخلي عن لاعبه.

ويتواجد جيمس حالياً مع منتخب بلاده ويلز ضمن الاستعدادات لمباراة كرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.