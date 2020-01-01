مانشستر يونايتد يستبعد إيجالو من التدريبات بسبب كورونا

مخاوف من إدارة النادي الإنجليزي على سلامة اللاعبين

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حرمان مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو، من المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق، تخوفاً من احتمالية إصابته بفيروس كورونا القاتل.

إيجالو انضم لمانشستر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي شنغهاي شينوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

قدوم المهاجم النيجيري من الصين معقل ظهور فيروس كورونا، يدفع المدرب أولي جونار سولشاير، للتخوف من إشراكه مع باقي اللاعبين بالتدريبات الجماعية.

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وهو ما أبعد صاحب الـ30 سنة عن معسكر الفريق بمدينة ماربيلا في إسبانيا، ليتواجد بمانشستر خلال فترة الراحة الشتوية.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المدرب النرويجي قرر انفصال إيجالو عن باقي اللاعبين حتى بعد عودتهم من إسبانيا، ليتدرب وحده بشكل منفرد.

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وجاء هذا القرار حرصاً من سولشاير وإدارة النادي على سلامة اللاعبين، لحين انتهاء مدة الـ14 يوماً فترة الحضانة للمرض، لضمان عدم ظهور أي أعراض.

ومع ذلك من المتوقع ظهور الدولي النيجيري في قائمة مانشستر يونايتد، قبل مواجهة تشيلسي يوم الإثنين القادم، بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.